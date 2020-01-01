Поезд. Сезон 1. Серия 8
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Поезд
1-й сезон
8-я серия

Поезд (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

8.82020, Teurein
Детективы, Фантастика18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Бесстрашный полицейский детектив Со До-вон пытается вычислить серийного убийцу, но в ходе расследования теряет доверие окружающих и первую любовь. Внезапно мужчина оказывается в альтернативной реальности, где ещe можно спасти то, что ему дорого.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb