Поезд (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

После смерти возлюбленной от руки незнакомца, детектив находит способ попасть в альтернативную вселенную, где она все еще жива. Дорама «Поезд» — фантастический детектив о расследовании между мирами.



Со Товон стал детективом, чтобы помогать жертвам преступлений. Так он пытается успокоить совесть, ведь ему уже 12 лет приходится мириться с мыслью, что его покойный отец мог быть убийцей. Товон давно знаком с Хан Согён, дочерью предполагаемой жертвы своего отца. Согён стала видным прокурором, но так и не узнала мрачный секрет Товона. Но вот однажды прошлое их все-таки настигает: Товон находит на заброшенной железнодорожной станции останки тел, которые могут пролить свет на события 12-летней давности и окончательно снять подозрения с его отца. Однако расследование заканчивается трагедией — Согён убивает мужчина, приехавший на станцию на загадочном поезде. Отчаявшийся Товон обнаруживает, что с помощью этого поезда можно попасть в параллельную реальность, где они с Согён не познакомились и она все еще жива. Именно там скрывается таинственный убийца, умеющий путешествовать между мирами.



Сможет ли Товон поймать злодея, вы узнаете, если будете смотреть дораму «Поезд» онлайн на Wink.

