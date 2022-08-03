Поезд (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Поезд. Сезон 1. Серия 1
Поезд (сериал, 2020) сезон 1 серия 1

8.82020, Teurein
Детектив, Фантастика18+

После смерти возлюбленной от руки незнакомца, детектив находит способ попасть в альтернативную вселенную, где она все еще жива. Дорама «Поезд» — фантастический детектив о расследовании между мирами.

Со Товон стал детективом, чтобы помогать жертвам преступлений. Так он пытается успокоить совесть, ведь ему уже 12 лет приходится мириться с мыслью, что его покойный отец мог быть убийцей. Товон давно знаком с Хан Согён, дочерью предполагаемой жертвы своего отца. Согён стала видным прокурором, но так и не узнала мрачный секрет Товона. Но вот однажды прошлое их все-таки настигает: Товон находит на заброшенной железнодорожной станции останки тел, которые могут пролить свет на события 12-летней давности и окончательно снять подозрения с его отца. Однако расследование заканчивается трагедией — Согён убивает мужчина, приехавший на станцию на загадочном поезде. Отчаявшийся Товон обнаруживает, что с помощью этого поезда можно попасть в параллельную реальность, где они с Согён не познакомились и она все еще жива. Именно там скрывается таинственный убийца, умеющий путешествовать между мирами.

Сможет ли Товон поймать злодея

Страна
Южная Корея
Жанр
Фантастика, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb