Поднятая целина (сериал, 1959) сезон 1 смотреть онлайн
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Глубокое и трогательное повествование о людях, их судьбах и непростом пути к новому обществу. Не пропустите советский мини-фильм «Поднятая целина» 1959 года, доступный в отличном качестве на Wink.
В одну из донских деревень приезжает представитель из города, коммунист по имени Семен Давыдов. Вместе с председателем сельского совета и руководителем местной партийной организации ему предстоит организовать в селе ко�лхоз. Однако эта задача оказывается не такой простой, как казалось на первый взгляд. В деревне, где, кажется, все еще не утихли отголоски Гражданской войны, Давыдову предстоит столкнуться с множеством тайн и скрытых секретов местных жителей.
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Информация
СтранаСССР
ЖанрыДрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
- АИРежиссёр
Александр
Иванов
- ПЧАктёр
Петр
Чернов
- ЕМАктёр
Евгений
Матвеев
- ФШАктёр
Федор
Шмаков
- ВДАктёр
Владимир
Дорофеев
- Актриса
Людмила
Хитяева
- ПГАктёр
Петр
Глебов
- ВЧАктёр
Виктор
Чекмарев
- ЛКАктёр
Леонид
Кмит
- ОЯАктриса
Олег
Ярошенко
- ИКАктёр
Иосиф
Кутянский
- МШСценарист
Михаил
Шолохов
- МРПродюсер
Марк
Рысс
- НСХудожник
Николай
Суворов
- АВХудожник
Абрам
Векслер
- ДМХудожник
Диана
Манэ
- ВФОператор
Вячеслав
Фастович
- ОККомпозитор
Олег
Каравайчук
- ЮЛКомпозитор
Юрий
Левитин