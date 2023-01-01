Поднятая целина (сериал, 1959) сезон 1 смотреть онлайн

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Глубокое и трогательное повествование о людях, их судьбах и непростом пути к новому обществу. Не пропустите советский мини-фильм «Поднятая целина» 1959 года, доступный в отличном качестве на Wink.



В одну из донских деревень приезжает представитель из города, коммунист по имени Семен Давыдов. Вместе с председателем сельского совета и руководителем местной партийной организации ему предстоит организовать в селе ко�лхоз. Однако эта задача оказывается не такой простой, как казалось на первый взгляд. В деревне, где, кажется, все еще не утихли отголоски Гражданской войны, Давыдову предстоит столкнуться с множеством тайн и скрытых секретов местных жителей.



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