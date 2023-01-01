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Поднятая целина
1-й сезон

Поднятая целина (сериал, 1959) сезон 1 смотреть онлайн

9.51959, Поднятая целина. Сезон 1 3 серии
Драмы, Мини-сериалы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Глубокое и трогательное повествование о людях, их судьбах и непростом пути к новому обществу. Не пропустите советский мини-фильм «Поднятая целина» 1959 года, доступный в отличном качестве на Wink.

В одну из донских деревень приезжает представитель из города, коммунист по имени Семен Давыдов. Вместе с председателем сельского совета и руководителем местной партийной организации ему предстоит организовать в селе колхоз. Однако эта задача оказывается не такой простой, как казалось на первый взгляд. В деревне, где, кажется, все еще не утихли отголоски Гражданской войны, Давыдову предстоит столкнуться с множеством тайн и скрытых секретов местных жителей.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Поднятая целина»

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