Поднятая целина. Серия 2
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Поднятая целина (сериал, 1959) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.51959, Поднятая целина. Серия 2
Драмы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ленинградский рабочий Давыдов приезжает в казачий хутор Гремячий Лог с целью помочь донскому казачеству перейти к новым, коллективным формам хозяйства. Кулаки умело используют ошибки руководителя местной партийной организации Макара Нагульнова, восстанавливая против него бедняков.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Поднятая целина»