Поднятая целина (сериал, 1959) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Ленинградский рабочий Давыдов приезжает в казачий хутор Гремячий Лог с целью помочь донскому казачеству перейти к новым, коллективным формам хозяйства. Кулаки умело используют ошибки руководителя местной партийной организации Макара Нагульнова, восстанавливая против него бедняков.



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