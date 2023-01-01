WinkСериалыПоднятая целина1-й сезон2-я серия
Поднятая целина (сериал, 1959) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.51959, Поднятая целина. Серия 2
Драмы12+
Сезоны и серии
Сюжет
Ленинградский рабочий Давыдов приезжает в казачий хутор Гремячий Лог с целью помочь донскому казачеству перейти к новым, коллективным формам хозяйства. Кулаки умело используют ошибки руководителя местной партийной организации Макара Нагульнова, восстанавливая против него бедняков.
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Информация
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb
- АИРежиссёр
Александр
Иванов
- ПЧАктёр
Петр
Чернов
- ЕМАктёр
Евгений
Матвеев
- ФШАктёр
Федор
Шмаков
- ВДАктёр
Владимир
Дорофеев
- Актриса
Людмила
Хитяева
- ПГАктёр
Петр
Глебов
- ВЧАктёр
Виктор
Чекмарев
- ЛКАктёр
Леонид
Кмит
- ОЯАктриса
Олег
Ярошенко
- ИКАктёр
Иосиф
Кутянский
- МШСценарист
Михаил
Шолохов
- МРПродюсер
Марк
Рысс
- НСХудожник
Николай
Суворов
- АВХудожник
Абрам
Векслер
- ДМХудожник
Диана
Манэ
- ВФОператор
Вячеслав
Фастович
- ОККомпозитор
Олег
Каравайчук
- ЮЛКомпозитор
Юрий
Левитин