Поднятая целина (сериал, 1959) смотреть онлайн
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Знаменитая советская киноадаптация одноименного произведения Шолохова: мини-фильм «Поднятая целина» ждет вас на Wink. Эпическая драма, погружающая в атмосферу коллективизации и создания нового общества.
Действие киноленты происходит в донской станице, куда из города на Неве приезжает убежденный коммунист Семен. Его цель — объединить крестьян в колхозы и провести коллективизацию. В этом непростом деле герою п�омогают секретарь партийной ячейки по имени Макар, а также председатель сельского совета Андрей. Однако не все крестьяне готовы к таким переменам. Кулаки и подкулачники, не желая расставаться со своим имуществом и привычным образом жизни, активно сопротивляются новым веяниям. Главным противником коллективизации становится военный Александр, который готов на все, чтобы навредить колхозникам.
Сможет ли коммунист реализовать свою миссию и организовать в станице колхоз, узнаете в советском шедевре «Поднятая целина» (1959): фильм онлайн смотреть в хорошем качестве вы можете в любое время на видеосервисе Wink!
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Информация
СтранаСССР
ЖанрыДрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
- АИРежиссёр
Александр
Иванов
- ПЧАктёр
Петр
Чернов
- ЕМАктёр
Евгений
Матвеев
- ФШАктёр
Федор
Шмаков
- ВДАктёр
Владимир
Дорофеев
- Актриса
Людмила
Хитяева
- ПГАктёр
Петр
Глебов
- ВЧАктёр
Виктор
Чекмарев
- ЛКАктёр
Леонид
Кмит
- ОЯАктриса
Олег
Ярошенко
- ИКАктёр
Иосиф
Кутянский
- МШСценарист
Михаил
Шолохов
- МРПродюсер
Марк
Рысс
- НСХудожник
Николай
Суворов
- АВХудожник
Абрам
Векслер
- ДМХудожник
Диана
Манэ
- ВФОператор
Вячеслав
Фастович
- ОККомпозитор
Олег
Каравайчук
- ЮЛКомпозитор
Юрий
Левитин