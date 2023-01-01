Поднятая целина (сериал, 1959) смотреть онлайн

Сюжет

Знаменитая советская киноадаптация одноименного произведения Шолохова: мини-фильм «Поднятая целина» ждет вас на Wink. Эпическая драма, погружающая в атмосферу коллективизации и создания нового общества.



Действие киноленты происходит в донской станице, куда из города на Неве приезжает убежденный коммунист Семен. Его цель — объединить крестьян в колхозы и провести коллективизацию. В этом непростом деле герою п�омогают секретарь партийной ячейки по имени Макар, а также председатель сельского совета Андрей. Однако не все крестьяне готовы к таким переменам. Кулаки и подкулачники, не желая расставаться со своим имуществом и привычным образом жизни, активно сопротивляются новым веяниям. Главным противником коллективизации становится военный Александр, который готов на все, чтобы навредить колхозникам.



Сможет ли коммунист реализовать свою миссию и организовать в станице колхоз, узнаете в советском шедевре «Поднятая целина» (1959): фильм онлайн смотреть в хорошем качестве вы можете в любое время на видеосервисе Wink!



Все сезоны сериала Поднятая целина смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.