Поднятая целина. Серия 1
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1-я серия

Поднятая целина (сериал, 1959) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.51959, Поднятая целина. Серия 1
Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ленинградский рабочий Давыдов приезжает в казачий хутор Гремячий Лог с целью помочь донскому казачеству перейти к новым, коллективным формам хозяйства. Кулаки умело используют ошибки руководителя местной партийной организации Макара Нагульнова, восстанавливая против него бедняков.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Поднятая целина»