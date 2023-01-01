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Пиноккио (2014)
1-й сезон

Пиноккио (2014) (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

9.32014, Pinokio 20 серий
Детективы, Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Дорама о непростых отношениях юноши, выросшего в чужой семье, и дочери его приемного брата – они становятся репортерами на конкурирующих каналах, пытаясь добиться справедливости и разобраться в своих чувствах. Чхи Тальпхо родился в семье пожарного, но после большой трагедии его усыновляет старик Конпхиль, принявший его за своего старшего сына, который умер 30 лет назад. Так Тальпхо оказался в одной семье с девушкой по имени Инха. Это дочь его приемного брата, которая икает всякий раз, когда говорит неправду. Повзрослев, Инха и Тальпхо становятся репортерами: Тальпхо хочет отомстить за свою родную семью, а Инха – пойти по стопам матери, которую она не видела уже несколько лет.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb