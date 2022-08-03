Пиноккио (2014) (сериал, 2014) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+60 мин
Пиноккио (2014)
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+60 мин
Пиноккио (2014)
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+60 мин
Пиноккио (2014)
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+60 мин
Пиноккио (2014)
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+60 мин
Пиноккио (2014)
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+60 мин
Пиноккио (2014)
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+60 мин
Пиноккио (2014)
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+60 мин
Пиноккио (2014)
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+60 мин
Пиноккио (2014)
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+60 мин
Пиноккио (2014)
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+60 мин
Пиноккио (2014)
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+60 мин
Пиноккио (2014)
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+60 мин
Пиноккио (2014)
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+60 мин
Пиноккио (2014)
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+59 мин
Пиноккио (2014)
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+59 мин
Пиноккио (2014)
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+60 мин
Пиноккио (2014)
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+60 мин
Пиноккио (2014)
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+60 мин
Пиноккио (2014)
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+60 мин
Пиноккио (2014)
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
О сериале
Юноша и девушка, работающие репортерами на разных каналах, вступают в запутанные отношения. «Пиноккио» — дорама о двух противоположностях, которые не могут друг без друга.
Чхи Тальпхо родился в семье пожарного, но после большой трагедии его усыновляет старик Конпхиль, принявший его за своего старшего сына, который умер 30 лет назад. Так Тальпхо оказался в одной семье с девушкой по имени Инха. Это дочь его приемного брата, которая икает всякий раз, когда говорит неправду. Повзрослев, Инха и Тальпхо становятся репортерами на конкурирующих телеканалах. Кроме того, Тальпхо хочет отомстить за свою родную семью, а Инха – пойти по стопам матери, которую она не видела уже несколько лет.
Смогут ли герои разобраться в своих чувствах и перестать жить прошлыми обидами? Узнаете, если будете смотреть дораму «Пиноккио», все серии которой доступны с русской озвучкой в онлайн-кинотеатре Wink.