Юноша и девушка, работающие репортерами на разных каналах, вступают в запутанные отношения. «Пиноккио» — дорама о двух противоположностях, которые не могут друг без друга.



Чхи Тальпхо родился в семье пожарного, но после большой трагедии его усыновляет старик Конпхиль, принявший его за своего старшего сына, который умер 30 лет назад. Так Тальпхо оказался в одной семье с девушкой по имени Инха. Это дочь его приемного брата, которая икает всякий раз, когда говорит неправду. Повзрослев, Инха и Тальпхо становятся репортерами на конкурирующих телеканалах. Кроме того, Тальпхо хочет отомстить за свою родную семью, а Инха – пойти по стопам матери, которую она не видела уже несколько лет.



Смогут ли герои разобраться в своих чувствах и перестать жить прошлыми обидами? Узнаете, если будете смотреть дораму «Пиноккио», все серии которой доступны с русской озвучкой в онлайн-кинотеатре Wink.

