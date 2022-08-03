Пиноккио (2014). Серия 6
Wink
Сериалы
Пиноккио (2014)
1-й сезон
6-я серия

Пиноккио (2014) (сериал, 2014) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

9.32014, Pinokio
Детектив, Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Юноша и девушка, работающие репортерами на разных каналах, вступают в запутанные отношения. «Пиноккио» — дорама о двух противоположностях, которые не могут друг без друга.

Чхи Тальпхо родился в семье пожарного, но после большой трагедии его усыновляет старик Конпхиль, принявший его за своего старшего сына, который умер 30 лет назад. Так Тальпхо оказался в одной семье с девушкой по имени Инха. Это дочь его приемного брата, которая икает всякий раз, когда говорит неправду. Повзрослев, Инха и Тальпхо становятся репортерами на конкурирующих телеканалах. Кроме того, Тальпхо хочет отомстить за свою родную семью, а Инха – пойти по стопам матери, которую она не видела уже несколько лет.

Смогут ли герои разобраться в своих чувствах и перестать жить прошлыми обидами? Узнаете, если будете смотреть дораму «Пиноккио», все серии которой доступны с русской озвучкой в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мелодрама, Детектив
Качество
SD
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb