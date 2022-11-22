Драматическая история любви, которая может быть одновременно прекрасной и разрушительной. Если вам нравятся турецкие мелодрамы, то рекомендуем к просмотру сериал «Первый и последний» — 1 сезон доступен в отличном качестве на Wink.



В первом сезоне вы познакомитесь с Барышем и Дениз, любовь которых развивается на протяжении десятилетия: от первых волнующих взглядов до горького расставания. Сериал погружает зрителей в жизнь казалось бы идеальной пары, чьи отношения подвергаются испытаниям, в конце концов приводящим к разрыву. От ненависти и обид до вспышек умопомрачительной страсти — смогут ли Дениз и Барыш преодолеть ошибки прошлого и обрести счастье вновь?



Не упустите возможность окунуться в романтическую историю, которая начинается и заканчивается, но оставляет неизгладимый след в сердце. Турецкий сериал «Первый и последний» (2021) — смотреть онлайн вы можете прямо сейчас с подпиской Amediateka на Wink!

