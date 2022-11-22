Первый и последний (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Первый и последний. Сезон 1. Серия 7
Первый и последний
1-й сезон
7-я серия
7.52021, Ilk Ve Son
Драма18+
Откровенная турецкая драма, рассказывающая одну историю любви – от начала до расставания. Хроника отношений двух людей, Барыша и Денис, растянувшихся на 10 лет. Они познакомились в 2011, когда были еще совсем молоды, и развелись в 2021. Они пережили обжигающую страсть и всепоглощающую ненависть. Годы счастья и времена, когда рушились их мечты. Трудные дни и кошмарные ночи. Смогут ли они оставить тяжелый период жизни позади и вынести из него уроки – узнаете, посмотрев сериал «Первый и последний» (2021) в сервисе Wink онлайн.

Страна
Турция
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.1 IMDb