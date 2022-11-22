7.52021, Ilk Ve Son
Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Первый и последний (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+67 мин
Первый и последний
Сезон 1 Серия 1
- 18+62 мин
Первый и последний
Сезон 1 Серия 2
- 18+65 мин
Первый и последний
Сезон 1 Серия 3
- 18+56 мин
Первый и последний
Сезон 1 Серия 4
- 18+63 мин
Первый и последний
Сезон 1 Серия 5
- 18+59 мин
Первый и последний
Сезон 1 Серия 6
- 18+65 мин
Первый и последний
Сезон 1 Серия 7
- 18+71 мин
Первый и последний
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Откровенная турецкая драма, рассказывающая одну историю любви – от начала до расставания. Хроника отношений двух людей, Барыша и Денис, растянувшихся на 10 лет. Они познакомились в 2011, когда были еще совсем молоды, и развелись в 2021. Они пережили обжигающую страсть и всепоглощающую ненависть. Годы счастья и времена, когда рушились их мечты. Трудные дни и кошмарные ночи. Смогут ли они оставить тяжелый период жизни позади и вынести из него уроки – узнаете, посмотрев сериал «Первый и последний» (2021) в сервисе Wink онлайн.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
8.1 IMDb