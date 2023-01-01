Первый и последний
Wink
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Первый и последний
7.52021, Ilk Ve Son 1 сезон
Драмы, Мелодрамы18+

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Сериал Первый и последний смотреть онлайн

Сюжет

Откровенная турецкая драма, рассказывающая одну историю любви – от начала до расставания. Хроника отношений двух людей, Барыша и Денис, растянувшихся на 10 лет. Они познакомились в 2011, когда были еще совсем молоды, и развелись в 2021. Они пережили обжигающую страсть и всепоглощающую ненависть. Годы счастья и времена, когда рушились их мечты. Трудные дни и кошмарные ночи. Смогут ли они оставить тяжелый период жизни позади и вынести из него уроки – узнаете, посмотрев сериал «Первый и последний» (2021) в сервисе Wink онлайн. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb