Первый и последний (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Откровенная турецкая драма, рассказывающая одну историю любви – от начала до расставания. Хроника отношений двух людей, Барыша и Денис, растянувшихся на 10 лет. Они познакомились в 2011, когда были еще совсем молоды, и развелись в 2021. Они пережили обжигающую страсть и всепоглощающую ненависть. Годы счастья и времена, когда рушились их мечты. Трудные дни и кошмарные ночи. Смогут ли они оставить тяжелый период жизни позади и вынести из него уроки – узнаете, посмотрев сериал «Первый и последний» (2021) в сервисе Wink онлайн.

