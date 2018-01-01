WinkДетямПарфюмерша3-й сезон
Парфюмерша (сериал, 2017) сезон 3 смотреть онлайн
2017, Парфюмерша. Сезон 3 4 серии
Мелодрама12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
На должность директора провинциальной парфюмерной фабрики претендуют двое. Наталья — главный технолог, мечтающий о возрождении предприятия и создании новой коллекции духов, и Илья — молодой, амбициозный столичный специалист, который хочет построить на месте фабрики гипермаркет.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- МКАктриса
Мария
Куликова
- СШАктёр
Семён
Шкаликов
- Актриса
Елена
Санаева
- НРАктриса
Наталья
Рогожкина
- АГАктёр
Анатолий
Голуб
- НБАктёр
Николай
Быстров
- ТЧАктриса
Татьяна
Чердынцева
- ЭСАктриса
Эвелина
Сакуро
- АСАктёр
Алексей
Соров
- ЧВАктёр
Чеслав
Вилькин
- МАСценарист
Маргарита
Алоева
- НВСценарист
Наталья
Ворожбит
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- ЛМПродюсер
Левон
Манасян
- ПШХудожник
Павел
Шаппо
- НСХудожница
Наталья
Сардарова
- МОХудожница
Марина
Оганесян
- СХМонтажёр
Сергей
Хегай
- ВКОператор
Виталий
Коневцов
- Композитор
Анатолий
Зубков