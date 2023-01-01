Парфюмерша
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Парфюмерша

Парфюмерша (сериал, 2013) смотреть онлайн

2013, Парфюмерша 3 сезона
Мелодрамы, Русские12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

На должность директора провинциальной парфюмерной фабрики претендуют двое. Наталья — главный технолог, мечтающий о возрождении предприятия и создании новой коллекции духов, и Илья — молодой, амбициозный столичный специалист, который хочет построить на месте фабрики гипермаркет.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Парфюмерша»

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