Папик (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Комедийный сериал о дедушке, у которого еще есть порох в пороховницах, возвращается! Наблюдать за тем, как главные герои начинают новую жизнь, будет особенно интересно, если смотреть онлайн сериал «Папик» на Wink в хорошем качестве.
После роскошной жизни в чужом доме вместе с красоткой Лизой актер-пенсионер Александр Меркулов оказался в тюрьме. Отсидев свой срок за решеткой, он выходит на свободу. Какие перемены ждут деда на этот раз? Пока Александр Николаевич пребывал в местах не столь отдаленных, охотница за мужскими сердцами и кошельками Лиза успела удачно выступить на телешоу и стать участницей поп-группы. Станет ли она новой Бейонсе?
Ответы на все вопросы ждут вас в новом сезоне сериала «Папик», который можно смотреть онлайн в хорошем качестве на нашем онлайн-сервисе.
Рейтинг
- АЯРежиссёр
Андрей
Яковлев
- Актёр
Станислав
Боклан
- Актриса
Дарья
Петрожицкая
- ВГАктёр
Вячеслав
Гиндин
- ЭКАктёр
Эльдар
Кабиров
- МКАктёр
Михаил
Кукуюк
- ОЖАктриса
Олеся
Жураковская
- ММАктёр
Максим
Максимюк
- ЕКАктриса
Екатерина
Кистень
- ВКАктриса
Вера
Кобзарь
- ЯЧАктёр
Ярослав
Чорненький
- АЯСценарист
Андрей
Яковлев
- АЖСценарист
Алексей
Жиленков
- АИСценарист
Андрей
Ильков
- АНСценарист
Андрей
Нестеров
- БШПродюсер
Борис
Шефир
- АЯПродюсер
Андрей
Яковлев
- ЯФХудожник
Ярослав
Франчук
- АСМонтажёр
Артем
Сухарев
- СКОператор
Сергей
Кошель
- ДШКомпозитор
Дмитрий
Шуров
- ИПКомпозитор
Игорь
Плешечников