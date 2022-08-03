Папик (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

Комедийный сериал о дедушке, у которого еще есть порох в пороховницах, возвращается! Наблюдать за тем, как главные герои начинают новую жизнь, будет особенно интересно, если смотреть онлайн сериал «Папик» на Wink в хорошем качестве.



После роскошной жизни в чужом доме вместе с красоткой Лизой актер-пенсионер Александр Меркулов оказался в тюрьме. Отсидев свой срок за решеткой, он выходит на свободу. Какие перемены ждут деда на этот раз? Пока Александр Николаевич пребывал в местах не столь отдаленных, охотница за мужскими сердцами и кошельками Лиза успела удачно выступить на телешоу и стать участницей поп-группы. Станет ли она новой Бейонсе?



Ответы на все вопросы ждут вас в новом сезоне сериала «Папик», который можно смотреть онлайн в хорошем качестве на нашем онлайн-сервисе.

