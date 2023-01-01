Папик
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Папик
9.02019, Папик 2 сезона
Комедии, Зарубежные18+

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Папик (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Комедия о превращении пенсионера на мели в лихого миллионера.

Дуэт Станислава Боклана и Дарьи Петрожицкой развеселит любого, кто будет смотреть онлайн сериал «Папик» в хорошем качестве.

Актера Александра Меркулова когда-то знала вся страна, а теперь престарелый Гамлет вместо писем от поклонниц получает лишь счета за коммунальные услуги, которые и оплатить-то не может. Устав жить в нищете и одиночестве, старик решает покончить с мучениями и уже берется за веревку, но в последнюю минуту передумывает. Что заставило пенсионера изменить свое решение, ты узнаешь, когда начнешь смотреть сериал «Папик» 2019.

С отложенными на похороны деньгами он отправляется в модную парикмахерскую, чтобы порадовать себя перед смертью. Новый образ и алкоголь за счет заведения настолько вдохновляют Александра Николаевича, что он едет в самый крутой клуб и ударяется в безудержный кутеж. Симпатичного деда, опустошающего бар, замечает охотница за богатыми папиками Лиза. Парочка решает провести ночь вместе, а утром оба узнают правду друг о друге…

Увидеть, как будут развиваться отношения главных героев, особенно интересно, если «Папик» 2019 смотреть онлайн в хорошем качестве на wink!

Производство: «Квартал 95»
Жанр: лирическая комедия
Хронометраж: 30 минут
Количество серий: 16
Режиссер-постановщик: Андрей Яковлев
Оператор-постановщик: Сергей Кошель
Автор сценария: Андрей Яковлев, Андрей Ильков, Андрей Нестеров, Андрей Авсеюшкин, Алексей Жук
В главных ролях: Станислав Боклан и Дарья Петрожицкая

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

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