Папик (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Комедия о превращении пенсионера на мели в лихого миллионера.



Дуэт Станислава Боклана и Дарьи Петрожицкой развеселит любого, кто будет смотреть онлайн сериал «Папик» в хорошем качестве.



Актера Александра Меркулова когда-то знала вся страна, а теперь престарелый Гамлет вместо писем от поклонниц получает лишь счета за коммунальные услуги, которые и оплатить-то не может. Устав жить в нищете и одиночестве, старик решает покончить с мучениями и уже берется за веревку, но в последнюю минуту передумывает. Что заставило пенсионера изменить свое решение, ты узнаешь, когда начнешь смотреть сериал «Папик» 2019.



С отложенными на похороны деньгами он отправляется в модную парикмахерскую, чтобы порадовать себя перед смертью. Новый образ и алкоголь за счет заведения настолько вдохновляют Александра Николаевича, что он едет в самый крутой клуб и ударяется в безудержный кутеж. Симпатичного деда, опустошающего бар, замечает охотница за богатыми папиками Лиза. Парочка решает провести ночь вместе, а утром оба узнают правду друг о друге…



Увидеть, как будут развиваться отношения главных героев, особенно интересно, если «Папик» 2019 смотреть онлайн в хорошем качестве на wink!



Производство: «Квартал 95»

Жанр: лирическая комедия

Хрон�ометраж: 30 минут

Количество серий: 16

Режиссер-постановщик: Андрей Яковлев

Оператор-постановщик: Сергей Кошель

Автор сценария: Андрей Яковлев, Андрей Ильков, Андрей Нестеров, Андрей Авсеюшкин, Алексей Жук

В главных ролях: Станислав Боклан и Дарья Петрожицкая



Все сезоны сериала Папик смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.