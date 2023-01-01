Папик (сериал, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Комедия о превращении пенсионера на мели в лихого миллионера.
Дуэт Станислава Боклана и Дарьи Петрожицкой развеселит любого, кто будет смотреть онлайн сериал «Папик» в хорошем качестве.
Актера Александра Меркулова когда-то знала вся страна, а теперь престарелый Гамлет вместо писем от поклонниц получает лишь счета за коммунальные услуги, которые и оплатить-то не может. Устав жить в нищете и одиночестве, старик решает покончить с мучениями и уже берется за веревку, но в последнюю минуту передумывает. Что заставило пенсионера изменить свое решение, ты узнаешь, когда начнешь смотреть сериал «Папик» 2019.
С отложенными на похороны деньгами он отправляется в модную парикмахерскую, чтобы порадовать себя перед смертью. Новый образ и алкоголь за счет заведения настолько вдохновляют Александра Николаевича, что он едет в самый крутой клуб и ударяется в безудержный кутеж. Симпатичного деда, опустошающего бар, замечает охотница за богатыми папиками Лиза. Парочка решает провести ночь вместе, а утром оба узнают правду друг о друге…
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Производство: «Квартал 95»
Жанр: лирическая комедия
Хрон�ометраж: 30 минут
Количество серий: 16
Режиссер-постановщик: Андрей Яковлев
Оператор-постановщик: Сергей Кошель
Автор сценария: Андрей Яковлев, Андрей Ильков, Андрей Нестеров, Андрей Авсеюшкин, Алексей Жук
В главных ролях: Станислав Боклан и Дарья Петрожицкая
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Информация
СтранаУкраина
ЖанрыКомедии, Мелодрамы, Зарубежные
Рейтинг
- АЯРежиссёр
Андрей
Яковлев
- Актёр
Станислав
Боклан
- Актриса
Дарья
Петрожицкая
- ВГАктёр
Вячеслав
Гиндин
- ЭКАктёр
Эльдар
Кабиров
- МКАктёр
Михаил
Кукуюк
- ОЖАктриса
Олеся
Жураковская
- ММАктёр
Максим
Максимюк
- ЕКАктриса
Екатерина
Кистень
- ВКАктриса
Вера
Кобзарь
- ЯЧАктёр
Ярослав
Чорненький
- АЯСценарист
Андрей
Яковлев
- АЖСценарист
Алексей
Жиленков
- АИСценарист
Андрей
Ильков
- АНСценарист
Андрей
Нестеров
- БШПродюсер
Борис
Шефир
- АЯПродюсер
Андрей
Яковлев
- ЯФХудожник
Ярослав
Франчук
- АСМонтажёр
Артем
Сухарев
- СКОператор
Сергей
Кошель
- ДШКомпозитор
Дмитрий
Шуров
- ИПКомпозитор
Игорь
Плешечников