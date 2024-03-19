Пантеон (мультсериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн
Девочка противостоит корпорации, работающей над цифровым бессмертием. Эффектная и умная анимационная фантастика в духе «Черного зеркала» по рассказам признанного переводчика «Задачи трех тел» Кена Лю. Смотрите мультсериал «Пантеон» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.
В недалеком будущем компания «Логарифм» разрабатывает технологию, которая позволит поместить все знания в облачное хранилище и создать цифровую версию человека даже после его смерти. Однако изобретение выходит из-под контроля, и в центре этих событий неожиданно оказывается девочка Мэдди. Она начинает получать сообщения от незнакомца, подозрительно слишком осведомленного о ее жизни. Выясняется, что девочке пишет ее мертвый отец, ставший жертвой эксперимента по цифровизации сознания. Теперь корпорация использует его интеллект в корыстных целях, и Мэдди намерена этому помешать. Вскоре становится ясно, что отец Мэдди не единственный, чье сознание было скопировано в Сеть.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Драма, Мультсериалы
Рейтинг
- МЦРежиссёр
Мельхиор
Цвиер
- КЧАктриса
Кэти
Чанг
- Актёр
Пол
Дано
- Актёр
Аарон
Экхарт
- Актриса
Розмари
ДеУитт
- КДАктёр
Крис
Диамантополос
- РДАктёр
Раза
Джеффри
- ДДАктёр
Дэниэл
Дэ Ким
- Актёр
Рон
Ливингстон
- Актриса
Тейлор
Шиллинг
- КДАктёр
Кевин
Дюран
- КЛПродюсер
Кен
Лю
- ЧСПродюсер
Чарли
Свейцер
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- СШАктёр дубляжа
Станислав
Шапкин
- АСАктриса дубляжа
Анна
Слынько
- АДАктёр дубляжа
Антон
Денисов
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами
- БРКомпозитор
Брэндон
Робертс
- БСКомпозитор
Бак
Сандерс