Пантеон (мультсериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн

Девочка противостоит корпорации, работающей над цифровым бессмертием. Эффектная и умная анимационная фантастика в духе «Черного зеркала» по рассказам признанного переводчика «Задачи трех тел» Кена Лю.



В недалеком будущем компания «Логарифм» разрабатывает технологию, которая позволит поместить все знания в облачное хранилище и создать цифровую версию человека даже после его смерти. Однако изобретение выходит из-под контроля, и в центре этих событий неожиданно оказывается девочка Мэдди. Она начинает получать сообщения от незнакомца, подозрительно слишком осведомленного о ее жизни. Выясняется, что девочке пишет ее мертвый отец, ставший жертвой эксперимента по цифровизации сознания. Теперь корпорация использует его интеллект в корыстных целях, и Мэдди намерена этому помешать. Вскоре становится ясно, что отец Мэдди не единственный, чье сознание было скопировано в Сеть.



Следите за тем, как линии героев сплетаются в сюжет о масштабном заговоре корпораций


