Wink
Сериалы
Офис
1-й сезон

Офис (сериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн

9.52005, The Office 6 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Комедийный сериал, вошедший в топ-лист «Сто лучших телевизионных шоу всех времен». Действие разворачивается в стенах небольшой региональной компании, которая занимается поставкой бумажной продукции. В наличии — несносный эксцентричный босс и очень смешные подчиненные со своими странностями.

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
9.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Офис»