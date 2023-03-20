Одиночества.Нет (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
Таня Лейкина живет по инструкциям и расписанию, она уверена, что в её жизни всё прекрасно — перспективная работа, красавец жених и свадьба не за горами… И вдруг в один день все рушится: Таню увольняют с работы, а жених уходит к более обеспеченной женщине. Случайно Таня узнает, что он был завсегдатаем сайта знакомств «Одиночества.net», и решает отомстить обидчику — найти «идеального жениха» на этом же сайте. Помогает ей в этом бывший однокурсник — Юрий Грошев. А поскольку это может быть небезопасно, заботливый Юрий начинают вместе с ней ходить на свидания и тайно добывать правдивые сведения о кандидатах. Таня и Юрий сближаются. Попав в ряд забавных и опасных ситуаций, Таня постепенно понимает, что тот, кто был все это трудное время рядом и поддерживал ее, как раз и обладает всеми качествами «идеального жениха» — они просто созданы друг для друга!
Рейтинг
- ЕЮРежиссёр
Евгения
Юстус
- ВБАктриса
Валерия
Бурдужа
- ВГАктёр
Владимир
Гуськов
- АААктриса
Александра
Артемьева
- Актёр
Валерий
Панков
- ИСАктёр
Игорь
Скрипко
- Актриса
Ирина
Чериченко
- АНАктёр
Александр
Новик
- ЕНАктёр
Евгений
Невар
- КМАктёр
Константин
Мазко
- АБАктёр
Андрей
Барабаш
- ТГСценарист
Татьяна
Глущенко
- ОГСценарист
Ольга
Гурова
- ВБСценарист
Василий
Бледнов
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- МТПродюсер
Марина
Тернавская
- ЛЖПродюсер
Людмила
Жигалова
- ДБХудожник
Дмитрий
Бакуров
- МВОператор
Максим
Воробьёв