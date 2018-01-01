Wink
Один в один
3-й сезон

Один в один (сериал, 2015) сезон 3 смотреть онлайн

2015, Один в один. Сезон 3 16 серий
ТВ-шоу18+

О сериале

В шоу принимают участие десять известных певцов. В каждом выпуске им нужно перевоплотиться в звeзд музыки, стараясь перенять оригинальный стиль артиста, от внешности и манеры двигаться до тембра голоса. Жюри, состоящее из четырeх человек, оценивает в конце каждого выпуска.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.1 IMDb