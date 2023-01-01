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Обречен любить тебя
1-й сезон

Обречен любить тебя (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.22014, You are my destiny (Fated to Love You) 20 серий
Мелодрамы, Комедии16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ким Ми-eн — серая офисная мышка, которая безумно любит молодого человека, не стоящего еe внимания. Ли Гон — властный и эгоистичный наследник миллионного состояния, мечтающий жениться на своей давней возлюбленной, которую обещал заполучить ещe в юности. Стечение нелепых обстоятельств сводит наших героев и однажды утром они просыпаются в одной постели. Извиниться и забыть о случившимся — проще всего, но девушка оказывается беременной.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb