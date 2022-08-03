9.22014, You are my destiny (Fated to Love You)
Мелодрама, Комедия16+
Обречен любить тебя (сериал, 2014) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+60 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+61 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+61 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+61 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+62 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+60 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+60 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+60 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+61 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+60 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+63 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+61 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+62 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+62 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+62 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+62 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+61 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+61 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+60 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+60 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
О сериале
Ким Ми-eн — серая офисная мышка, которая безумно любит молодого человека, не стоящего еe внимания. Ли Гон — властный и эгоистичный наследник миллионного состояния, мечтающий жениться на своей давней возлюбленной, которую обещал заполучить ещe в юности. Стечение нелепых обстоятельств сводит наших героев и однажды утром они просыпаются в одной постели. Извиниться и забыть о случившимся — проще всего, но девушка оказывается беременной.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время60 мин / 01:00
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb