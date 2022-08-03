Обречен любить тебя (сериал, 2014) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Ким Ми-eн — серая офисная мышка, которая безумно любит молодого человека, не стоящего еe внимания. Ли Гон — властный и эгоистичный наследник миллионного состояния, мечтающий жениться на своей давней возлюбленной, которую обещал заполучить ещe в юности. Стечение нелепых обстоятельств сводит наших героев и однажды утром они просыпаются в одной постели. Извиниться и забыть о случившимся — проще всего, но девушка оказывается беременной.

