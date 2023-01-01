Обречен любить тебя
Wink
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Обречен любить тебя
9.22014, You are my destiny (Fated to Love You) 1 сезон
Мелодрамы, Комедии16+

Обречен любить тебя (сериал, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ли Гон (Чан Хек) президент крупной химической компании. У него есть девушка-балерина, с которой они встречаются уже шесть лет. Тем временем, Ким Ми-юн (Чан На-ра) работает секретарем в юридической компании. Ее прозвище — Стикер («Post-it»). Получила она его из-за своей неспособности сказать «нет» просьбам коллег — все пользуются ее добротой и слабым характером.

Однажды они оба напиваются и проводят ночь вместе. Результат — незапланированная беременность.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb