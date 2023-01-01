9.22014, You are my destiny (Fated to Love You) 1 сезон
Мелодрамы, Комедии16+
Обречен любить тебя (сериал, 2014) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+60 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+61 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+61 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+61 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+62 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+60 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+60 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+60 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+61 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+60 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+63 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+61 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+62 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+62 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+62 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+62 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+61 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+61 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+60 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+60 мин
Обречен любить тебя
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
Сюжет
Ли Гон (Чан Хек) президент крупной химической компании. У него есть �девушка-балерина, с которой они встречаются уже шесть лет. Тем временем, Ким Ми-юн (Чан На-ра) работает секретарем в юридической компании. Ее прозвище — Стикер («Post-it»). Получила она его из-за своей неспособности сказать «нет» просьбам коллег — все пользуются ее добротой и слабым характером.
Однажды они оба напиваются и проводят ночь вместе. Результат — незапланированная беременность.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыКомедии, Мелодрамы
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb