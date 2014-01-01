9.22014, You are my destiny (Fated to Love You)
Мелодрама, Комедия16+
Эта серия пока недоступна
Обречен любить тебя (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Ким Ми-eн — серая офисная мышка, которая безумно любит молодого человека, не стоящего еe внимания. Ли Гон — властный и эгоистичный наследник миллионного состояния, мечтающий жениться на своей давней возлюбленной, которую обещал заполучить ещe в юности. Стечение нелепых обстоятельств сводит наших героев и однажды утром они просыпаются в одной постели. Извиниться и забыть о случившимся — проще всего, но девушка оказывается беременной.
Сериал Обречен любить тебя 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время59 мин / 00:59
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb