Обречен любить тебя (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Обречен любить тебя. Серия 2
Обречен любить тебя
1-й сезон
2-я серия
9.22014, You are my destiny (Fated to Love You)
Мелодрама, Комедия16+

Ким Ми-eн — серая офисная мышка, которая безумно любит молодого человека, не стоящего еe внимания. Ли Гон — властный и эгоистичный наследник миллионного состояния, мечтающий жениться на своей давней возлюбленной, которую обещал заполучить ещe в юности. Стечение нелепых обстоятельств сводит наших героев и однажды утром они просыпаются в одной постели. Извиниться и забыть о случившимся — проще всего, но девушка оказывается беременной.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb