Незнакомец (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Дуэт прокурора и полицейского в борьбе против коррупции. Звезда боевика «Криминальный город: Разборки в Пусане» Ли Джун-хек в детективе от режиссера корейских новинок «Триумф» и «Счастье». Приглашаем вас смотреть бесплатно дораму «Незнакомец» — 1 сезон корейского сериала онлайн доступен на видеосервисе Wink!



В первом сезоне зрители знакомятся с прокурором Хван Щи-моком, который после перенесенной в детстве операции �потерял способность испытывать эмоции. Его холодный разум и неподкупность — идеальное оружие в борьбе с преступностью и коррупцией. Однажды Хван находит мертвым своего бывшего коллегу, и это становится началом опасного и запутанного расследования: теперь вместе с напарницей Хан Е-джин он пытается докопаться до истины, распутывая клубок интриг и предательств.



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