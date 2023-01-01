Незнакомец (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+76 мин
Незнакомец
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- 18+69 мин
Незнакомец
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Незнакомец
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Незнакомец
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Незнакомец
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Незнакомец
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Незнакомец
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Незнакомец
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Незнакомец
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Незнакомец
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Незнакомец
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Незнакомец
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Незнакомец
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
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Незнакомец
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+87 мин
Незнакомец
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Дуэт прокурора и полицейского в борьбе против коррупции. Звезда боевика «Криминальный город: Разборки в Пусане» Ли Джун-хек в детективе от режиссера корейских новинок «Триумф» и «Счастье». Приглашаем вас смотреть бесплатно дораму «Незнакомец» — 1 сезон корейского сериала онлайн доступен на видеосервисе Wink!
В первом сезоне зрители знакомятся с прокурором Хван Щи-моком, который после перенесенной в детстве операции �потерял способность испытывать эмоции. Его холодный разум и неподкупность — идеальное оружие в борьбе с преступностью и коррупцией. Однажды Хван находит мертвым своего бывшего коллегу, и это становится началом опасного и запутанного расследования: теперь вместе с напарницей Хан Е-джин он пытается докопаться до истины, распутывая клубок интриг и предательств.
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