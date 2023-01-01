Незнакомец (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+76 мин
Незнакомец
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+69 мин
Незнакомец
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+76 мин
Незнакомец
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+69 мин
Незнакомец
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Незнакомец
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- 18+64 мин
Незнакомец
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Незнакомец
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+67 мин
Незнакомец
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+69 мин
Незнакомец
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+67 мин
Незнакомец
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Незнакомец
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+66 мин
Незнакомец
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+67 мин
Незнакомец
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+66 мин
Незнакомец
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+77 мин
Незнакомец
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+87 мин
Незнакомец
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Черствый прокурор и отважная полицейская охотятся за убийцей. Звезда «Инсайдеров» и «Убийства» Чо Сын-у и актриса из фантастической драмы «Облачный атлас» Пэ Ду-на в остросюжетном детективе из Южной Кореи.
В детстве Хван Щи-мок перенес операцию, после которой стал похож на безэмоционального робота — это мешает ему в жизни, но помогает в карьере прокурора. Подкупать его или угрожать ему бесполезно — он ничего не чувствует, а значит ничего не боится. Когда Хван находит тело убитого коллеги, его путь пересекается с полицейской Хан Е-джин: вместе они погружаются в пучину коррупции и заговоров, где каждый шаг в борьбе за справедливость может оказаться последним...
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