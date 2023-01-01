Незнакомец (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Черствый прокурор и отважная полицейская охотятся за убийцей. Звезда «Инсайдеров» и «Убийства» Чо Сын-у и актриса из фантастической драмы «Облачный атлас» Пэ Ду-на в остросюжетном детективе из Южной Кореи.



В детстве Хван Щи-мок перенес операцию, после которой стал похож на безэмоционального робота — это мешает ему в жизни, но помогает в карьере прокурора. Подкупать его или угрожать ему бесполезно — он ничего не чувствует, а значит ничего не боится. Когда Хван находит тело убитого коллеги, его путь пересекается с полицейской Хан Е-джин: вместе они погружаются в пучину коррупции и заговоров, где каждый шаг в борьбе за справедливость может оказаться последним...



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