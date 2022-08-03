WinkСериалыНезнакомец1-й сезон15-я серия
2017, Bimilui sup
Детектив, Драма18+
Незнакомец (сериал, 2017) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+76 мин
Незнакомец
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+69 мин
Незнакомец
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+76 мин
Незнакомец
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+69 мин
Незнакомец
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+65 мин
Незнакомец
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+64 мин
Незнакомец
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+72 мин
Незнакомец
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+67 мин
Незнакомец
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+69 мин
Незнакомец
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+67 мин
Незнакомец
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+68 мин
Незнакомец
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+66 мин
Незнакомец
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+67 мин
Незнакомец
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+66 мин
Незнакомец
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+77 мин
Незнакомец
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+87 мин
Незнакомец
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Прокурор Хван Щи-мок в детстве перенес тяжeлую операцию на мозге, после чего навсегда перестал испытывать эмоции. Вырос невозмутимым, рассудительным и одиноким. В прокурорской профессии - абсолютно неподкупным. Однажды Хван заходит навестить бывшего коллегу и находит того в луже крови, умершим явно насильственной смертью. Одним из сотрудников полиции, приехавшим по вызову, оказалась лейтенант Хан Е-джин. С этого момента женщине вместе с безэмоциональным прокурором Хваном придется бороться с коррупцией в местной прокуратуре и полиции.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКриминал, Драма, Детектив
КачествоFull HD
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb