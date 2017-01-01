Незнакомец. Сезон 1. Серия 9
Незнакомец
1-й сезон
9-я серия
8.92017, Bimilui sup
Детектив, Драма18+

Незнакомец (сериал, 2017) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

О сериале

Прокурор Хван Щи-мок в детстве перенес тяжeлую операцию на мозге, после чего навсегда перестал испытывать эмоции. Вырос невозмутимым, рассудительным и одиноким. В прокурорской профессии - абсолютно неподкупным. Однажды Хван заходит навестить бывшего коллегу и находит того в луже крови, умершим явно насильственной смертью. Одним из сотрудников полиции, приехавшим по вызову, оказалась лейтенант Хан Е-джин. С этого момента женщине вместе с безэмоциональным прокурором Хваном придется бороться с коррупцией в местной прокуратуре и полиции.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
68 мин / 01:08

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb