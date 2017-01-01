WinkСериалыНезнакомец1-й сезон3-я серия
Детектив, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
Незнакомец (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Прокурор Хван Щи-мок в детстве перенес тяжeлую операцию на мозге, после чего навсегда перестал испытывать эмоции. Вырос невозмутимым, рассудительным и одиноким. В прокурорской профессии - абсолютно неподкупным. Однажды Хван заходит навестить бывшего коллегу и находит того в луже крови, умершим явно насильственной смертью. Одним из сотрудников полиции, приехавшим по вызову, оказалась лейтенант Хан Е-джин. С этого момента женщине вместе с безэмоциональным прокурором Хваном придется бороться с коррупцией в местной прокуратуре и полиции.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКриминал, Драма, Детектив
КачествоFull HD
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb