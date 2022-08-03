Не было бы счастья. Сезон 1
Не было бы счастья
1-й сезон

Не было бы счастья (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

9.02012, Не было бы счастья. Сезон 1 4 серии
Мелодрама16+

О сериале

Алена может считаться вполне успешной дамой: умная, красивая, с хорошей работой в финансовой компании, квартирой в центре Москвы, надежным непьющим гражданским мужем Олегом. Счастье близко, но есть проблема: Олег категорически против детей. Однажды компания Алены устраивала корпоративную вечеринку. На нее, как водится, пригласили «звезду». Вадим, сорокалетний певец, развлекал публику любимыми хитами. Между ним и Аленой вспыхнул роман. Они провели безумную, страстную ночь. Такого в жизни Алены еще не было. Алена, жившая со спокойным, рассудительным Олегом, никогда ему не изменявшая, была просто ошеломлена. Ради Алены Вадим готов развестись с «давно-не-любимой» женой, завести вместе детей и бросить к ее ногам весь мир. Алена стоит перед сложным выбором – спокойная жизнь с Олегом, но детей в ней не будет, или «звездная» жизнь с Вадимом со всеми ее сложностями.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

5.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Не было бы счастья»