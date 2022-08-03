Не было бы счастья (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн
Алена может считаться вполне успешной дамой: умная, красивая, с хорошей работой в финансовой компании, квартирой в центре Москвы, надежным непьющим гражданским мужем Олегом. Счастье близко, но есть проблема: Олег категорически против детей. Однажды компания Алены устраивала корпоративную вечеринку. На нее, как водится, пригласили «звезду». Вадим, сорокалетний певец, развлекал публику любимыми хитами. Между ним и Аленой вспыхнул роман. Они провели безумную, страстную ночь. Такого в жизни Алены еще не было. Алена, жившая со спокойным, рассудительным Олегом, никогда ему не изменявшая, была просто ошеломлена. Ради Алены Вадим готов развестись с «давно-не-любимой» женой, завести вместе детей и бросить к ее ногам весь мир. Алена стоит перед сложным выбором – спокойная жизнь с Олегом, но детей в ней не будет, или «звездная» жизнь с Вадимом со всеми ее сложностями.
- АПРежиссёр
Алексей
Праздников
- Актёр
Алексей
Барабаш
- НААктриса
Наталия
Антонова
- АКАктёр
Андрей
Кузнецов
- АШАктёр
Аркадий
Шароградский
- АБАктриса
Анастасия
Бакланова
- АБАктёр
Андрей
Белоцерковский
- ККАктёр
Константин
Кордо-Сысоев
- ТЗАктриса
Татьяна
Зуева-Ткач
- СКАктёр
Сергей
Красовский
- ЮМАктриса
Юлия
Морозова
- НПСценарист
Наталия
Павловская
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- Продюсер
Ольга
Кочеткова
- СКОператор
Степан
Коваленко
- Композитор
Анатолий
Зубков