Не было бы счастья (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

Алена может считаться вполне успешной дамой: умная, красивая, с хорошей работой в финансовой компании, квартирой в центре Москвы, надежным непьющим гражданским мужем Олегом. Счастье близко, но есть проблема: Олег категорически против детей. Однажды компания Алены устраивала корпоративную вечеринку. На нее, как водится, пригласили «звезду». Вадим, сорокалетний певец, развлекал публику любимыми хитами. Между ним и Аленой вспыхнул роман. Они провели безумную, страстную ночь. Такого в жизни Алены еще не было. Алена, жившая со спокойным, рассудительным Олегом, никогда ему не изменявшая, была просто ошеломлена. Ради Алены Вадим готов развестись с «давно-не-любимой» женой, завести вместе детей и бросить к ее ногам весь мир. Алена стоит перед сложным выбором – спокойная жизнь с Олегом, но детей в ней не будет, или «звездная» жизнь с Вадимом со всеми ее сложностями.

