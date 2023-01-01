Биография

Андрей Белоцерковский – актер театра и кино, родился 25 апреля 1966 года. Фильмография насчитывает более 70 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли роли в многосерийных детективах «Тайны следствия», «Литейный», «Морские дьяволы» и др. Сниматься в кино Андрей Белоцерковский начал в 2006 году. В основном актер участвовал в эпизодах или в качестве дублера. Первым фильмом Андрея Белоцерковского стал рейтинговый многосерийный детектив «Тайны следствия» (2006). В шестом сезоне он исполнил роль сотрудника ДПС. Спустя год актер снялся в многосерийном приключенческом боевике «Последнее путешествие Синдбада». В 2008 году в боевике «Только вперед» исполнил роль водителя генерала. В 2009 году участвовал в нескольких проектах: «Опергруппа», «Личное дело капитана Рюмина», «Морские дьяволы». Заместителя начальника ГУВД актер сыграл в сериале «Государственная защита». В 2011 году участвовал в съемках многосерийного фильма «Маяковский. Два дня», в котором исполнил роль художника-футуриста. Небольшая роль Андрею Белоцерковскому досталась в полнометражной биографической киноленте «Хармс». Актер также снимался в сериалах «Ученица Мессинга», «Крылья Империи», «Проспект обороны».