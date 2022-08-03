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На линии жизни
1-й сезон

На линии жизни (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

2016, На линии жизни. Сезон 1 32 серии
Военный, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

События медицинской драмы разворачиваются в военном госпитале. Именно туда приезжает работать из внеочередной командировки хирург Сергей Задорожный. Этот человек настоящий профессионал своего дела. Выкладываясь по полной своему призванию он годами работал врачом в составе миротворческой миссии ООН в самых жарких точках нашей планеты. И на этот раз он думал что надолго здесь не задержится.

Страна
Украина
Жанр
Военный, Драма

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «На линии жизни»