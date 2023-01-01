Мужские истины. Сезон 1
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1-й сезон

Мужские истины (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

2014, Мужские истины. Сезон 1 5 серий
Документальные16+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Вы хорошо понимаете свою вторую половинку? Вы уверены в том, что точно знаете, о чем он или она на самом деле думает, мечтает?

В проекте "Мужские истины" открытым текстом прозвучат мысли ваших любимых по поводу самых острых и наболевших вопросов!

Почему мужчины предпочитают молоденьких, а женщины часто влюбляются в женатых? Действительно ли мужчины охотнее выбирают глупых девушек? Что заставляет женщин жить по формуле "я все - сама"?

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