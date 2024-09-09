Мужские истины. Сезон 1. Серия 5
Мужские истины (сериал, 2014) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2014, Мужские истины. Сезон 1. Серия 5
Документальный16+
О сериале

Вы хорошо понимаете свою вторую половинку? Вы уверены в том, что точно знаете, о чем он или она на самом деле думает, мечтает?

В проекте "Мужские истины" открытым текстом прозвучат мысли ваших любимых по поводу самых острых и наболевших вопросов!

Почему мужчины предпочитают молоденьких, а женщины часто влюбляются в женатых? Действительно ли мужчины охотнее выбирают глупых девушек? Что заставляет женщин жить по формуле "я все - сама"?

