Мужские истины (сериал, 2014) смотреть онлайн
2014, Мужские истины 1 сезон
Документальные16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
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Вы хорошо понимаете свою вторую половинку? Вы уверены в том, что точно знаете, о чем он или она на самом деле думает, мечтает?
В проекте "Мужские истины" открытым текстом прозвучат мысли ваших любимых по поводу самых острых и наболевших вопросов!
Почему мужчины предпочитают молоденьких, а женщины часто влюбляются в женатых? Действительно ли мужчины охотнее выбирают глупых девушек? Что заставляет женщин жить по формуле "я все - сама"?
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