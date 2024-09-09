WinkСериалыМужские истины1-й сезон3-я серия
Мужские истины (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2014, Мужские истины. Сезон 1. Серия 3
Документальный16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
О сериале
Вы хорошо понимаете свою вторую половинку? Вы уверены в том, что точно знаете, о чем он или она на самом деле думает, мечтает?
В проекте "Мужские истины" открытым текстом прозвучат мысли ваших любимых по поводу самых острых и наболевших вопросов!
Почему мужчины предпочитают молоденьких, а женщины часто влюбляются в женатых? Действительно ли мужчины охотнее выбирают глупых девушек? Что заставляет женщин жить по формуле "я все - сама"?