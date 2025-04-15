Мультипелки. Шоу (мультсериал, 2023) сезон 2 смотреть онлайн
Контент станет доступным 15.04.2025
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Мультипелки. Шоу
Сезон 2 Серия 1
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Мультипелки. Шоу
Сезон 2 Серия 2
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Мультипелки. Шоу
Сезон 2 Серия 3
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Мультипелки. Шоу
Сезон 2 Серия 4
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Мультипелки. Шоу
Сезон 2 Серия 5
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Мультипелки. Шоу
Сезон 2 Серия 6
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Мультипелки. Шоу
Сезон 2 Серия 7
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Мультипелки. Шоу
Сезон 2 Серия 8
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Мультипелки. Шоу
Сезон 2 Серия 9
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Мультипелки. Шоу
Сезон 2 Серия 10
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Мультипелки. Шоу
Сезон 2 Серия 11
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Мультипелки. Шоу
Сезон 2 Серия 12
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Мультипелки. Шоу
Сезон 2 Серия 13
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Мультипелки. Шоу
Сезон 2 Серия 14
- 0+15апреля
Мультипелки. Шоу
Сезон 2 Серия 15
- 0+15апреля
Мультипелки. Шоу
Сезон 2 Серия 16
- 0+15апреля
Мультипелки. Шоу
Сезон 2 Серия 17
- 0+15апреля
Мультипелки. Шоу
Сезон 2 Серия 18
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Мультипелки. Шоу
Сезон 2 Серия 19
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Мультипелки. Шоу
Сезон 2 Серия 20
Сюжет
Мультсериал для тех, кому не хватает в жизни музыки: знакомые детские песни получают новую жизнь благодаря анимационным клипам. У маэстро Фортепьяныча найдутся песни на все случаи жизни. Точнее, он их делает сам при помощи своих юных друзей — диджея Дудкина и Маракаси. Они отправляются в веселые путешествия за нужными ингредиентами, добавляют к ним мелодию, складывают в Мультиварку и таким образом получают мультипелки — задорные клипы на добрые и поучительные песни, которые способны поднять настроение и помочь в трудной ситуации. А присоединиться к Дудкину и Маракасе можно, если смотреть «Мультипелки. Шоу» — мультсериал 2023 года уже доступен на Wink.
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