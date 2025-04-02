Мультипелки. Шоу (мультсериал, 2023) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

WinkДетямМультипелки. Шоу2-й сезон5-я серия
8.52023, Мультипелки. Шоу. Сезон 2. Серия 5
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Цикл веселых музыкальных клипов на популярные детские песни
О сериале
Мультсериал для тех, кому не хватает в жизни музыки: знакомые детские песни получают новую жизнь благодаря анимационным клипам. У маэстро Фортепьяныча найдутся песни на все случаи жизни. Точнее, он их делает сам при помощи своих юных друзей — диджея Дудкина и Маракаси. Они отправляются в веселые путешествия за нужными ингредиентами, добавляют к ним мелодию, складывают в Мультиварку и таким образом получают мультипелки — задорные клипы на добрые и поучительные песни, которые способны поднять настроение и помочь в трудной ситуации. А присоединиться к Дудкину и Маракасе можно, если смотреть «Мультипелки. Шоу» — мультсериал 2023 года уже доступен на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Мультсериалы, Для самых маленьких
Время4 мин / 00:04
Рейтинг
8.3 КиноПоиск