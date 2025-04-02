Мультипелки. Шоу. Сезон 2. Серия 19
Wink
Детям
Мультипелки. Шоу
2-й сезон
19-я серия
8.52023, Мультипелки. Шоу. Сезон 2. Серия 19
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Цикл веселых музыкальных клипов на популярные детские песни
Серия в подписке «Wink Дети»

Мультипелки. Шоу (мультсериал, 2023) сезон 2 серия 19 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Мультсериал для тех, кому не хватает в жизни музыки: знакомые детские песни получают новую жизнь благодаря анимационным клипам. У маэстро Фортепьяныча найдутся песни на все случаи жизни. Точнее, он их делает сам при помощи своих юных друзей — диджея Дудкина и Маракаси. Они отправляются в веселые путешествия за нужными ингредиентами, добавляют к ним мелодию, складывают в Мультиварку и таким образом получают мультипелки — задорные клипы на добрые и поучительные песни, которые способны поднять настроение и помочь в трудной ситуации. А присоединиться к Дудкину и Маракасе можно, если смотреть «Мультипелки. Шоу» — мультсериал 2023 года уже доступен на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг

8.3 КиноПоиск