Мультипелки. Шоу. Сезон 2. Серия 1
Wink
Детям
Мультипелки. Шоу
2-й сезон
1-я серия
8.52023, Мультипелки. Шоу. Сезон 2. Серия 1
Мультсериалы, Музыка0+
Цикл веселых музыкальных клипов на популярные детские песни
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Мультипелки. Шоу (мультсериал, 2023) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Мультсериал для тех, кому не хватает в жизни музыки: знакомые детские песни получают новую жизнь благодаря анимационным клипам. У маэстро Фортепьяныча найдутся песни на все случаи жизни. Точнее, он их делает сам при помощи своих юных друзей — диджея Дудкина и Маракаси. Они отправляются в веселые путешествия за нужными ингредиентами, добавляют к ним мелодию, складывают в Мультиварку и таким образом получают мультипелки — задорные клипы на добрые и поучительные песни, которые способны поднять настроение и помочь в трудной ситуации. А присоединиться к Дудкину и Маракасе можно, если смотреть «Мультипелки. Шоу» — мультсериал 2023 года уже доступен на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Мультсериалы, Для самых маленьких, Музыка
Время
4 мин / 00:04

Рейтинг

8.2 КиноПоиск