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Любовь напрокат (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн
2014, Любовь напрокат. Сезон 1 2 серии
Мелодрамы, Комедии18+
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Сюжет
К преуспевающему бизнесмену Александру приезжает богатая родственница из Америки. 15 лет назад она дала ему начальный капитал и теперь хочет посмотреть, как он им распорядился, а также познакомиться с его семьей. Но проблема в том, что семьи у Александра нет: он ее выдумал, чтобы произвести хорошее впечатление на тетю. Если обман откроется, Александр может лишиться своего бизнеса и наследства. Друг Борис предлагает неожиданный выход: взять напрокат его семью…
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Информация
Рейтинг
- ВКРежиссёр
Вазген
Каграманян
- Актриса
Елена
Подкаминская
- Актёр
Дмитрий
Миллер
- Актриса
Елена
Валюшкина
- ГКАктёр
Грант
Каграманян
- ИШАктёр
Иван
Шмаков
- ЕСАктриса
Евгения
Соляных
- Актёр
Михаил
Полицеймако
- АОАктриса
Алина
Ольшанская
- НЛСценарист
Наталия
Лутчин
- ДПСценарист
Дмитрий
Пуркин
- Продюсер
Анастасия
Кавуновская
- АППродюсер
Александр
Плотников
- АКПродюсер
Андрей
Кретов
- ЮППродюсер
Юрий
Попов
- ВАПродюсер
Виктор
Адонин
- НВМонтажёр
Николай
Волков
- КСОператор
Кирилл
Сперанский
- ГККомпозитор
Грант
Каграманян