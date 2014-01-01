Любовь напрокат (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

К преуспевающему бизнесмену Александру приезжает богатая родственница из Америки. 15 лет назад она дала ему начальный капитал и теперь хочет посмотреть, как он им распорядился, а также познакомиться с его семьей. Но проблема в том, что семьи у Александра нет: он ее выдумал, чтобы произвести хорошее впечатление на тетю. Если обман откроется, Александр может лишиться своего бизнеса и наследства. Друг Борис предлагает неожиданный выход: взять напрокат его семью…



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