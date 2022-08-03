Любить человека (сериал, 1972) сезон 1 смотреть онлайн

Архитектору Дмитрию Калмыкову уже за 30, но он не женат и глубоко погружен в работу. На нем лежит большая ответственность, ведь именно Калмыков попал в число людей, создающих новый город в Сибири. Однажды на симпозиуме архитекторов в Москве он знакомится с Марией Архиповой, и эта встреча вскоре заканчивается свадьбой. Радость семейной жизни быстро смешивается с ревностью – как к коллегам, так и к самой работе. В какой-то момент карьера и личная жизнь вступают в конфликт.

