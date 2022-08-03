Любить человека. Серия2
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Любить человека (сериал, 1972) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.81972, Любить человека. Серия2
Мелодрама18+

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О сериале

Архитектору Дмитрию Калмыкову уже за 30, но он не женат и глубоко погружен в работу. На нем лежит большая ответственность, ведь именно Калмыков попал в число людей, создающих новый город в Сибири. Однажды на симпозиуме архитекторов в Москве он знакомится с Марией Архиповой, и эта встреча вскоре заканчивается свадьбой. Радость семейной жизни быстро смешивается с ревностью – как к коллегам, так и к самой работе. В какой-то момент карьера и личная жизнь вступают в конфликт.

Страна
СССР
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Любить человека»