WinkСериалыЛюбить человека1-й сезон2-я серия
Любить человека (сериал, 1972) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.81972, Любить человека. Серия2
Мелодрама18+
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О сериале
Архитектору Дмитрию Калмыкову уже за 30, но он не женат и глубоко погружен в работу. На нем лежит большая ответственность, ведь именно Калмыков попал в число людей, создающих новый город в Сибири. Однажды на симпозиуме архитекторов в Москве он знакомится с Марией Архиповой, и эта встреча вскоре заканчивается свадьбой. Радость семейной жизни быстро смешивается с ревностью – как к коллегам, так и к самой работе. В какой-то момент карьера и личная жизнь вступают в конфликт.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- СГРежиссёр
Сергей
Герасимов
- Актёр
Анатолий
Солоницын
- ЛВАктриса
Любовь
Виролайнен
- ТМАктриса
Тамара
Макарова
- ЖБАктриса
Жанна
Болотова
- ИНАктёр
Иван
Неганов
- МЗАктёр
Михаил
Зимин
- ЮКАктёр
Юрий
Кузьменков
- ЮВАктёр
Юрий
Волков
- ЛСАктёр
Леонид
Соколов
- НЕАктёр
Н.
Егоров
- СГСценарист
Сергей
Герасимов
- АКПродюсер
Аркадий
Кушлянский
- ЕАХудожница
Екатерина
Александрова
- ЛЖМонтажёр
Лидия
Жучкова
- ВРОператор
Владимир
Рапопорт
- ИККомпозитор
Илья
Катаев