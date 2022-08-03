Кто я. Сезон 1
Wink
Сериалы
Кто я
1-й сезон

Кто я (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

9.12016, Кто я. Сезон 1 2 серии
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Лада пережила страшную аварию, после которой ее память практически не восстановилась. Ее пожалела и взяла в дом владелица торгового центра, около которого и случилась авария. Лада была счастлива - кому она нужна, необразованная детдомовка? И работать бы ей вечно, помогая по хозяйству, но внезапно вернулся после нескольких лет отсутствия сын хозяйки... Артем помог Ладе вспомнить, что у нее были родители. Но где они сейчас, и кому было выгодно, чтобы девушка погибла или потеряла память?

Страна
Беларусь
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
7.5 IMDb