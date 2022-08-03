Кто я (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Лада пережила страшную аварию, после которой ее память практически не восстановилась. Ее пожалела и взяла в дом владелица торгового центра, около которого и случилась авария. Лада была счастлива - кому она нужна, необразованная детдомовка? И работать бы ей вечно, помогая по хозяйству, но внезапно вернулся после нескольких лет отсутствия сын хозяйки... Артем помог Ладе вспомнить, что у нее были родители. Но где они сейчас, и кому было выгодно, чтобы девушка погибла или потеряла память?

