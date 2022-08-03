Кто я (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.12016, Кто я. Серия 1
Мелодрама12+
Лада пережила страшную аварию, после которой ее память практически не восстановилась. Ее пожалела и взяла в дом владелица торгового центра, около которого и случилась авария. Лада была счастлива - кому она нужна, необразованная детдомовка? И работать бы ей вечно, помогая по хозяйству, но внезапно вернулся после нескольких лет отсутствия сын хозяйки... Артем помог Ладе вспомнить, что у нее были родители. Но где они сейчас, и кому было выгодно, чтобы девушка погибла или потеряла память?
5.9 КиноПоиск
7.5 IMDb
- АКРежиссёр
Алексей
Карелин
- ОФАктриса
Олеся
Фаттахова
- ВФАктёр
Владимир
Фекленко
- СААктёр
Святослав
Астрамович
- ОСАктриса
Ольга
Сизова
- ВМАктриса
Валерия
Мельник
- ИКАктриса
Инна
Коляда
- ТМАктриса
Тамара
Миронова
- ИПАктёр
Иван
Павлов
- АПАктёр
Александр
Павлов
- АПАктриса
Алеся
Пуховая
- Сценарист
Кира
Худолей
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- ВЗОператор
Виктор
Зубарев
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко